Rallijkrosā iespējamas vērā ņemamas pārmaiņas

"Šis ir pārejas gads ar jaunu promotieri, kas ir milzīga kompānija ar lielām ambīcijām. Ienākot WRC, viņi sporta veidu izmainīja par 180 grādiem un padarīja to krietni populārāku. Nav ne mazāko šaubu, ka viņi to paveiks arī rallijkrosā. Plus savas izmaiņas ieviesīs arī rallijkrosa elektrifikācija. Zinot šīs kompānijas ambīcijas, ir sajūta, ka esam kā liela priekšā," stāstīja Strokšs.