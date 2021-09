Foto ⟩ Skanīgi aizvadīta mūzikas rakstīšanas nometnes "RigaLive" septītā sesija

“Man šī ir unikāla pieredze, jo es tagad redzu, kā dziesma rodas no nulles, kā brīžam notiek milzīga ego cīņa, kad kādam ir jāpiekāpjas, bet tas draudzīgi tiek izdarīts vienmēr. Visi iet uz kopīgu mērķi. Un tiešām ir tik fantastiski, ka komanda satekas, visas izklaides tiek noliktas malā un notiek saspringts darbs, lai sasniegtu kopīgo mērķi. Te ir daudz talantīgu cilvēku vienkopus un priecājos par to, ka varu būt viens no viņiem. Es labprāt turpmāk katru gadu piedalītos,” saka Edgars Bāliņš.