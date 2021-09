Iebraukšanai Jūrmalā caurlaides būs nepieciešamas visu gadu

Caurlaides iebraukšanai Jūrmalā līdz šim bija vajadzīgas no aprīļa sākuma līdz septembra beigām.

No nākamā gada 1.aprīļa, kad tiks atjaunota iebraukšanas maksa Jūrmalā divu eiro apmērā par dienu, to plānots iekasēt visu gadu.

No šī gada 1.oktobra līdz nākamā gada 1.aprīlim iebraukšana Jūrmalā vēl būs bez maksas.

Tā kā konstatēti daudzi gadījumi, kad braucēji vienreizējo caurlaidi aizmirst nopirkt iebraukšanas dienā un izrāda interesi par to samaksāt nākamajā dienā, tiek paredzēta jauna iespēja atļaut par vienas dienas caurlaidi samaksāt Jūrmalas e-pakalpojumu portālā arī līdz nākamās dienas beigām.

No nodevas samaksas iekasētos līdzekļus ieskaita pilsētas pamatbudžetā un izlieto tūrismam un kūrorta attīstībai labvēlīgas vides radīšanai, vides aizsardzībai, kultūras pieminekļu aizsardzībai, kā arī sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai.

Ieņēmumi no caurlaižu režīma ir aptuveni 2,7 miljoni eiro gadā. 2021.gadā ceļu remontos vien kūrortpilsētā plānots ieguldīt aptuveni 6 miljonus eiro, pilsētas kopšanā un labiekārtošanā - 6,3 miljonus eiro.

Pilsētas kopējie ieņēmumi gadā ir aptuveni 93 miljoni eiro, līdz ar to ieņēmumi no caurlaidēm ir neliela daļa no pilsētas kopbudžeta un pilsētas teritoriju uzturēšanā un attīstībā ieguldītajiem līdzekļiem.