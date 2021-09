Rīgas dome neizpilda eksperta sniegtos norādījumus 90% gadījumu

Lai gan, atšķirībā no citām pašvaldībām, kurās tika veikta revīzija, Rīgas pašvaldība veic gan tiltu galvenās gan vispārīgās inspekcijas, tomēr, konstatēts, ka tiltu uzturēšanas un remonta darbi nenotiek savlaicīgi.

VK arī konstatējusi, ka Rīgas pašvaldība neizpilda eksperta sniegtos norādījumus noteiktajā termiņā vai apjomā 90% gadījumu jeb deviņos gadījumos no desmit. Tomēr, nenovērstajiem bojājumiem attīstoties, tie var radīt būtiskākus bojājumus.

To apliecinot arī Brasas tilta inspekcijās konstatētais. Rīgas pašvaldībai jau 2013.gadā sniegti norādījumi novērst deformācijas šuvju un hidroizolācijas bojājumus. Tomēr tie nav izpildīti un 2019.gadā atzinumā jau konstatēts, ka nenovērsto bojājumu dēļ ir attīstījušies siju bojājumi, tostarp, stiegrojuma korozija, kuras rezultātā siju nestspēja ir samazinājusies.

Rīgā kopumā ir 139 tilti, no kuriem lielākā daļa paredzēti autosatiksmei. VK uzsver, ka sastrēgumiem ir negatīva ietekme ne tikai uz ekonomiku, bet arī vidi un pat garīgo veselību.

Pagaidu pārbrauktuves zem Brasas pārvada izbūve un uzturēšana Rīgas pilsētas pašvaldībai līdz šim ir izmaksājusi vismaz 819 000 eiro. VK ieskatā šī pieredze ir jāatceras, lemjot par to, vai un kad piešķirt līdzekļus tiltu remontiem.

Kā ziņots, VK veikusi revīziju 11 pašvaldībās - Rīgā, Daugavpilī, Rēzeknē, Ventspilī un Jelgavā kā arī Daugavpils, Madonas, Rucavas, Nīcas, Limbažu un Smiltenes novadā. Revīzijā secināts, ka pašvaldību tiltiem nav tikusi pievērsta nepieciešamā uzmanība ne no valsts puses, ne no to tiešajiem saimniekiem - pašvaldībām, tāpēc neesot pārliecības par vismaz 98 pašvaldības tiltu drošību.