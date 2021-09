Noslēpumainā repere BDM izdod jaunu singlu "Viena"

Reperes singls ir bilingvāls – latviešu un angļu valodā, spilgti ilustrējot mūsdienās tik aktuālo dažādu valodu saplūšanas procesu, kas it īpaši jaunajai paaudzei nešķiet nekas ārkārtējs.

"Nav noslēpums, ka valoda nemitīgi attīstās un tajā neizbēgami ienāk vārdi, idiomas no citām valodām, turklāt tas nav tikai mūsdienu fenomens. Mūsu vecāku paaudze sarunvalodā lietoja daudz no krievu valodas aizgūtu vārdu, bet mēs šobrīd latviešu valodā arvien biežāk un biežāk ienesam dažādas angļu valodas frāzes. Rakstot šai dziesmai tekstu, es vēlējos parādīt, ka par spīti tam, ka runājam jauktā latviešu un angļu valodā, tas nemaina teiktā jēgu un nozīmi. Jā, tieši tā – nemaina. Varbūt to kādam ir grūtāk uztvert ierobežoto svešvalodas zināšanu dēļ, bet doma saglabājas," skaidro BDM.