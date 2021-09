"The War On Drugs" FOTO: publicitātes

Adama Grendusīla (Adam Granduciel) vadītā Filadelfijas rokgrupa "The War On Drugs", kuras 2014. gada izdotais albums "Lost In The Dream" (skat. resursus) ierindots TVNET gada albumu 2. vietā, izdod tituldziesmu "I Don’t Live Here Anymore" no 29. oktobrī gaidāmā jaunā studijas albuma.