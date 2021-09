Ar latviešu sportista Andra Girķa uzvaru noslēdzas “HCR Formula Historic” sezona

Netrūka spraigu sacīkšu momentu, kas sagādāja adrenalīna devu gan pašiem pilotiem, gan arī līdzjutējiem. Mondial klasē lielisku sniegumu uzrādīja piloti no Vācijas, Falk Schwarze un Nils-Hoger Wilms, kuri bija spēcīgi konkurenti cīņā par pjedestālu un nevienā brīdi neļāva atslābt mūsu vadošajiem braucējiem, Andrim Griķim un Raitim Mūrniekam. Abos kvalifikācijas braucienos “HCR Formula Historic” klases līderis Andris Griķis kvalificējās kā otrais, savukārt Raitis Mūrnieks abus sacensību braucienus sāka no ceturtās starta vietas. Pirmajā sacensību dienā pārliecinoši triumfēja Andris Griķis, aiz sevis atstādams vāciešus Falk Schwarze un Nils-Hoger Wilms. Diemžēl tehnisku iemeslu dēļ Raitis Mūrnieks sacensību laikā savas vadošās pozīcijas zaudēja un finišā iebrauca sestais - trešais BaTCC ieskaitē.

Sacīkšu trešajā dienā un otrajā braucienā vadošajā pozīcijā atgriezās Raitis Mūrnieks un kopā ar abiem Vācijas sportistiem cīnījās par otro vietu. Vadošie braucēji īpaši neatpalika viens no otra un brauca nelielā attālumā, sestajā aplī Mūrniekam izdevās uzstādīt labāko apļa laiku 1:38.992, kas tikai par nepilnām 3 desmitdaļām atpalika no laika, kuru brauciena 8. aplī izdevās sasniegt līderim Andrim Griķim (1:38.758). Neskatoties uz to, ka atkārtotu tehnisko iemeslu dēļ pēc astoņiem nobrauktiem apļiem Mūrnieks no sacensībām izstājās, tas viņam bija labākais sniegums šajā posmā un sezonā kopumā. Andris Griķis tikmēr nosargāja savu pirmo vietu līdz sacensību beigām un triumfēja ar uzvaru gan braucienā, gan kopvērtējumā.