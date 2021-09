Baltijas jūras dokumentālo filmu foruma balva piešķirta "Ģedovščinai"

Nedēļas nogalē noslēdzies NKC rīkotais Baltijas jūras dokumentālo filmu forums, kas notika no 1. septembra līdz 12. septembrim. Foruma laikā skatītāju ievērību izpelnījās divas filmu programmas, savukārt dokumentālā kino profesionāļi piedalījās apmācībās, meistarklasēs un filmu projektu tirgū, kura noslēgumā četriem filmu projektiem pasniegtas vērtīgas balvas.

Baltijas jūras dokumentālo filmu forums šogad atzīmēja 25. norises jubileju. Viens no foruma dibinātājiem, dokumentālā kino konsultants Tue Stēns Millers, kurš joprojām ik gadu līdzdarbojas foruma norisē kā pasniedzējs un moderators, atzinībā par ieguldījumu Latvijas un plašāka reģiona kino attīstībā 6. septembrī Rīgas pilī saņēma Triju Zvaigžņu ordeni.

Baltijas jūras dokumentālo filmu forums šogad tika rīkots hibrīdformātā. Filmu seansi notika kinoteātrī "K.Suns" un NKC tiešsaistes platformā "filmas.lv", filmu veidotāju apmācības un projektu tirgus pamatā notika tiešsaistē, daļai dalībnieku pievienojoties klātienē Baltijas jūras dokumentālo filmu foruma studijā Vecrīgā, viesnīcā "Hilton Garden Inn". Šogad forumā prezentēti 18 filmu projekti, kuru veidošanā iesaistītas filmu studijas no 17 valstīm, to skaitā trīs Latvijas projekti.

Forumā Eiropas Dokumentālā kino asociācijas balva pasniegta projektam "Čells", kas ir dokumentāla eseja par vēsturisku čella ceļojumu no atkritumu izgāztuves Kopenhāgenā līdz pirmsrevolūcijas laika Sanktpēterburgas koncertzālēm. Filmas režisore ir Kira Jēskeleinena, bet producente - Ona Sāri.

Uzņēmuma "BB Post House" balvu saņēma projekts "Iestrēguši" no Latvijas. Režisors Staņislavs Tokalovs caur savas ģimenes trīs paaudžu sieviešu stāstiem pievēršas Baltijas krievu kopienai. Filma top kinostudijā "Ego Media".

Baltijas jūras dokumentālo filmu foruma seansos kinoteātrī "K.Suns" un tiešsaistē NKC portālā "filmas.lv" šogad izrādītas 15 filmas, kuras noskatījušies vairāk nekā 2500 skatītāju. Lielāko interesi kinoteātrī "K.Suns" izpelnījušās filmas "Gleznotāja un zaglis" jeb "The Painter and the Thief", "Drosme" jeb "Courage" un "Šarlote par Džeinu", savukārt "filmas.lv" foruma jubilejas programmā - Eiropas Kino akadēmijas balvai rekomendētā filma "Pretējā krastā" un "Rozes. Filma-kabarē".