Foto ⟩ Dziedātāja Katō atklāj sevi pilnmetrāžas albumā "Es tā jūtos"

Albums tapa ciešā sadarbībā ar mūzikas producentu Kasparu Ansonu. Kopā cenšoties izkāpt no ierastā rāmja un meklējot patieso skanējumu, vēloties parādīt, kas ir Katō, nevis to, ko no viņas muzikāli sagaida kāds cits.

"Darbs pie albuma sevī ietvēra pilnu emociju arsenālu. Pēc minialbuma “Ko mani putni ēd”, kuru izdevām 2019. gada rudenī, ar Katō nonācām pie atklāsmes par to, ka mums ir nepieciešams pamainīt muzikālo virzienu, jo darot to pašu nespēsim just piepildījumu. Lai to panāktu, mēģinājām rast dažādus risinājumus, piemēram, dziesma “Acis” ir tapusi kanonā, kas ir agrīnajai akadēmiskajai mūzikai raksturīga tehnika. Iespējams, klausīšanas procesā tas izteikti nenolasās, bet mērķis bija izmainīt radīšanas skatupunktu – to, kā mēs domājam un uztveram dziesmu rakstīšanas procesu. Ir skaņdarbi, kas sevī ietver vairākas modulācijas un tempu maiņas – vēlējāmies padarīt popmūziku sarežģītāku, bet tai pašā laikā klausītājam viegli uztveramu. Skaņdarbus arī vieno kompozīciju elementi, kas savstarpēji sasaucas dziesmu laikā, piemēram, Katō balss tembrs pārtaisīts sintētiskā skaņā – iespējams, riskējot ar lēnāku radīšanas procesu, bet tādā veidā padarot mūziku unikālu. Šajā albumā jūtamas arī indie mūzikas žanra iezīmes, man kā producentam atgriežoties pie analogām vērtībām – autentiskiem sintezatoriem un dzīviem instrumentiem," par albuma radīšanas procesu stāsta producents Kaspars Ansons.