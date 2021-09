Audi ir viens no populārākajiem spēkratiem Latvijas patērētāju vidū. Zīmola pieejamība, daudzie modeļi, kā arī brīžiem ekonomiskā cena devusi iemeslu klientiem iegādāties šo auto. Ko ņemt vērā pirms šo auto iegādes?

Ko ņemt vērā pirms Audi iegādes?

Audi ir viens no pasaulē lielākajiem auto ražotājiem. Par šī uzņēmuma aizsākšanās sākumu var saukt 1909. gada 16. jūliju, kad konstruktors Augusts Horhs reģistrēja kompānijas nosaukumu. 1932. gadā četri uzņēmumi ‘’Horch’’, ‘’Wanderer’’, ‘’DKW’’ un ‘’Audi’’ lēma veidot vienotu koncernu, to nosaucot par ‘’Auto Union GmbH’’. Šī četrotne arī radīja mūsdienās tik zināmo emblēmu, kurā savienoti četri apļi.

Audi iecienītākie modeļi patērētāju vidū

Audi A6

Audi A6 uzsāka ražot 1994. gadā, taču tas iemantojis lielu popularitāti patērētāju vidū. To motora lielums ir robežās no 1.8 līdz 3.2 litriem dīzeļa vai benzīna degvielas. Vecāki modeļi būs pieejami ar mehānisko ātrumkārbu, kamēr jaunāki ar automātisko ātrumkārbu. Pārsvarā šie modeļi būs pieejami ar priekšējo, vai quattro piedziņu un ar universāļa vai sedana virsbūves tipu. Pēc modeļa izlaišanas gada būs atkarīgas salona ērtības, priekšrocības, kā arī cena.

Audi A7

Audi A7 tiek ražots kopš 2010. gada un ir biznesa klases auto. Tas ir jaunākās paaudzes auto, kurš ir pieejams ar hečbeka virsbūves tipu, ražotājs gan to sauc par 4 durvju kupeju. Auto ir pieejams gan ar pilnpiedziņu, gan priekšējo riteņu piedziņu, tas būs aprīkots tikai ar automātisko ātrumkārbu. Dīzeļa dzinēji būs ar 3.0 litru tilpumu, bet dažādām jaudas pakāpēm, benzīna dzinēji sākās ar 2.8 litru tilpumu. Ņemot vērā, ka šis ir jaunākās paaudzes auto, tad salons būs aprīkots ar dažādām ekstrām kā borta kompjūteru, navigāciju, atpakaļskata kameru, automātisko klimata kontroli, parkošanas sensoriem un vēl daudz ko citu. Tomēr jārēķinās, ka arī cenu diapazons būs augstāks kā A6.

Audi A4

Audi A4 tiek ražots kopš 1994. gada un ir jaunā paaudze iepriekš veiksmīgajām četrām Audi 80 paaudzēm. Modeļi pārsvarā tiek piedāvāti no 1.6 līdz 3.0 litru lielu motoru, bet visbiežāk tirgū būs redzams piedāvājums ar 2.0 litru benzīna dzinēju vai tāda paša tilpuma dīzeļdzinēju. Pieejams gan ar automātisko, gan mehānisko ātrumkārbu, kamēr papildus ekstras atkarīgas no auto izlaišanas gada un modeļa. Pie mums populārāks ir sedana virsbūves tips, bet Eiropā tieši pretēji.

Audi A3

Audi A3 sāka ražot kopš 1996. gada un to būvēja, par pamatu ņemot Volkswagen A platformu. Uz šīs platformas būvēti arī tādi auto kā Volkswagen Golf, Škoda Octavia un Seat Leon. Pārsvarā šie auto ir priekšējās vai pilnpiedziņas hečbeka virsbūves tipa. Tam ir ekonomisks degvielas patēriņš - no 4 līdz 6 litriem uz 100 kilometriem. Automašīnu tirgū Audi A3 pieejams gan ar mehānisko, gan automātisko ātrumkārbu, bet jaunākie no modeļiem ir arī tādas ekstras kā borta kompjūters un atpakaļskata kamera.