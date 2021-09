Līdz 12. novembrim Latvijas Arhitektūras muzejā skatāma arhitekta Armanda Bisenieka jubilejas izstāde "Koncepts – konteksts 50". "Es viens pats neko nevarētu," savu kolēģi citē A. Bisenieks, un tāpēc ar personālizstādi arhitekts vēlas izteikt pateicību projektos iesaistītajiem arhitektiem, tehniķiem, dizaineriem, būvkonstruktoriem, inženiertīklu projektētājiem un visiem citiem, ar kuru palīdzību šie darbi ir varējuši tapt. Par realizētajiem un nerealizētajiem projektiem, vērtībām, ko mantojis no tēva Valda Bisenieka un padomju laika "papīra arhitektūru", stāsta Armands Bisenieks.

Profesijā Jūs darbojaties gandrīz piecdesmit gadus, un izstāde “Koncepts – konteksts 50” iepazīstina ar aptuveni trešdaļu no Jūsu darbiem, kuru kopskaits sasniedz vairāk kā simts objektus. Kādēļ Jums bija svarīgi veidot šo izstādi?

No vienas puses, man šķiet, ka ik pa laikam ir vērts atskatīties, kas ir noticis šajā laika periodā. Iepriekšējo izstādi veidoju pirms desmit gadiem par godu savam birojam, kam bija apritējuši 15 gadi. Domāju, ka arī tagad ir pienācis tāds labs skaitlis. No otras puses, es gribēju pateikties daudziem saviem līdzstrādniekiem, jo līdzīgi kā mans kursabiedrs Andris Kronbergs, “ARHIS” dibinātājs, saka – “es viens pats neko nevarētu”. Tā arī es. Gribēju pateikt lielu paldies Lailai Biseniecei, Ligitai Silkānei, kā arī prieks, par jauniem cilvēkiem, ar kuriem iznācis sadarboties pēdējos gados, piemēram – toreiz vēl pirms diploma praksē Sabīni Kreigeri, kura deva jauku pavērsienu piena kombināta galerijai, vai pats pēdējais darbs ar Oskara Broka kungu, kurš arī jau ir ieguvis bakalaura grādu arhitektūrā. Šie divi pēdējie cilvēki mani ļoti iepriecināja ar to, ka viņi visā projekta procesā ir devuši klāt arī kaut ko idejisku, ne tikai izdara to, ko es pats neesmu vēlējies apgūt, teiksim, digitāli zīmēt.

Izstādē eksponētas dažādu projektu fotogrāfijas, maketi un mēbeļu dizaina paraugi. Kas ir tie projekti, ar kuriem lepojaties visvairāk?

Viens no šķietami nelieliem objektiem ir Latvijas Bankas apspriežu galds. Tas bija jau pirms krietniem 20 gadiem. Bankā bija paredzētas padomes sēdes, un, iespējams, arī tādas kā “prāta vētras”, lai kā būtu – tam jānotiek pie kāda galda. Jaunā banka vēl bija tikai iecerēta. Bija mantots garš melns galds – vēsturiski laba piemiņa, bet Bruno Rubess, Latvijas Bankas padomes loceklis, teica, ka galdam jābūt, cik vien iespējams apaļam, lai vienam ar otru veidotos acu kontakts. Tā kā zāle bija garena pavisam apaļš neiznāca, sanāca ovāls. Turklāt Rubess norādīja, ka galdam pirms padomes sēdes ir jābūt izveidotam pakava formā – lai cilvēki var izteikties brīvi, tomēr vadītājs būtu pakava vidū. Šo uzdevumu piedāvāja man un, manuprāt, man izdevās to atrisināt – izveidot vienlaikus modernu galdu ar mūsu laika dizainu, kas gan piestāv cara laikā veidotam interjeram, gan dažās minūtēs bija transformējams no ovāla pakava veidā. No dizaina darbiem šis mani ir īpaši iepriecinājis.

Tomēr es sevi uzskatu par apjoma jeb ēku arhitektu. Man jāpaskatās riņķī. (Izmet loku gar izstādītajiem darbiem) Varbūt Valsts robežsardzes nodaļa…

Valsts robežsardzes Robežnieku nodaļa FOTO: Publicitātes foto

Atskatoties, kādas parasti mēdz būt robežsardzes nodaļas – taisnas barakas, labi, somiem varbūt glītākas kā kādiem citiem, šķita garlaicīgi. Taču patiesībā es domāju par to, kā tās padarīt arī kompaktākas.

Toreiz visas ekoloģiskās lietas vēl nebija tik aktuālas, bet man bija sajūta – ja kaut ko var izdarīt kompaktāk, tas ir labāk. Sanāca tāda kā lidmašīna.

Mani mazliet arī gandarīja tas, ka Būvinženieru savienība tajā gadā bija nolēmusi to iekļaut pirmajā veiksmīgāko jaunbūvju trijniekā. Pirmās šķiet bija Latvijas Banka un jaunais Volkswagen centrs, bet trešajā vietā bija vienkārša robežsardzes nodaļa, kas no barakas kļuva par šādu veidojumu.

Armands Bisenieks - jubilejas izstāde "Koncepts – konteksts 50" FOTO: Jānis Škapars/TVNET

Tas ir viens no samērā raksturīgiem piemēriem, kad, mēģinot lietas izdarīt drīzāk racionālāk, kompaktāk, mazliet citādāk nekā parasti, izdodas. Tā gandrīz katram projektam es varētu atrast iemeslu, kāpēc tas tapa tieši tā.

Un kas ir tie, par kuriem mazliet žēl, jo netika realizēti kā, piemēram, Minhauzena krogs?

Jā… tas tika projektēts un akceptēts būvvaldē pat divos piegājienos. Tie bija biezie gadi, kad šķita, ka neviens krogs jau nebūs par lielu, bet, manuprāt, īpašnieki paši vēl nebija līdz galam pārdomājuši atmaksāšanos.

Taču interesanti, kā radās pati ideja. Nedēļas nogalē man bija jābrauc uz Zviedriju, bija pavisam maz laika. Pirms tam praksē bija pieteicies šīs izstādes iekārtotāja Andreja Zemgala brālis Kristiāns Zemgals, tobrīd Mākslas Akadēmijas students, kurš krietnu laiku bija strādājis pie Raimonda Gerkena – taisījis dažādus projektus un maketus. Bet viņam gribējās izmēģināt ko citu un šķita, ka pie manis varot būtu interesanti – no kurienes viņš to ņēmis es neatceros. (Smejas) Es teicu, ka tad, kad būs kāds izaicinājums, tad varbūt uzaicināšu, bet tajā brīdī nezināju, kā viņu nodarbināt. Pie sevis domādams – tie jaunie cilvēki, protams, vizualizēt māk jauki un forši, bet man vajag izstrādāt rūpīgus būvprojektus un diez vai Mākslas akadēmijas students to spētu. Pirms došanās ceļā uz Zviedriju, atnāca priekšlikums – Minhauzena krogs Duntē. Pie sevis nodomāju, ka man nav laiks ar to nodarboties un sevišķi neiespringu, bet, ejot ārā no biroja, paskatījos uz vienu no fotogrāfijām pie sienas – pussagruvušu lielas zemnieku saimniecības govju kūti, kuru rekonstruējām. Uzmetu aci, skaista bilde. Uzkāpjot uz prāmja pēkšņi ienāca prātā – varbūt to māju uzlikt otrādāk? Tas būtu tā minhauzeniski! Normāla māja tikai otrādāk. Atgriežoties atpakaļ, es uzaicinu Kristiānu un stāstu par ideju.

Armands Bisenieks - jubilejas izstāde "Koncepts – konteksts 50" FOTO: Jānis Škapars/TVNET

Tomēr toreiz, zīmējot pat pirmo variantu, pie sevis domāju – lai šitā būve, kas maksā pāris vai vismaz miljonu latu, atpelnītos, katru gada dienu būtu jāapstājas pa autobusam un tiem visiem cilvēkiem būtu jāpasūtina labas pusdienas, tad varbūt kādu desmit gadu laikā varētu atpelnīties. Domādams, ka nezin vai īpašnieku dzīves laikā tas maz ir iespējams. Pēc kāda laika viņi paši droši vien to saprata. Mazliet žēl, protams, ir. Bet projekts savā veidā turpina dzīvot tāds, kāds tas ir – sagādādams mazāk rūpes.

Iespējams, ka daži varbūt pat daudzi kolēģi mani uzskata par, maigi sakot, citādāk domājošu vai mazliet dīvainu. Īpaši pēc Minhauzena kroga.

Bet teikšu atklāti, man kaut kas absolūti pareizs šķiet garlaicīgs. Man vienmēr prieku sagādā atrast, ar ko tas var būt mazliet citādāks.

Vēl viens no tādiem pagariem un mazliet smagnējiem nerealizētiem projektiem ir "Drosmīgā zivs".

Drosmīgā zivs FOTO: Publicitātes foto

Bet šodien sāku tā domāt varbūt, ka labi vien ir – tādā ziņā, ka tur bija ļoti daudz ideju. Kā jau parasti biezajos gados tas tā bija – katrs gribēja sasniegt pēc iespējas vairāk kvadrātmetrus. No vienas puses, pareiza biznesa ideja, jo kvadrātmetru ir vairāk, jo viena kvadrātmetra izmaksas ir mazākas (Smejas). Tomēr projekta ierobežojumi bija diezgan sarežģīti. Gruntsgabals bija šauras trapeces formā un varbūt nākotnē bija paredzēts būvēt kādas inženierkomunikācijas. Savukārt otrā pusē, tas nekas, ka vienkārši pļava, bet kādam privātīpašniekam piederošs zemesgabals, kur īpašnieks tik pat labi varētu gribēt audzēt vīnogas, un noēnot pēc būvnoteikumiem to vietu nepieklātos. Beigu beigās projekts ieguva tādu formu – ielas pusē, kur bija jāatstāj vieta inženierkomunikācijām, ēka šķērsgriezumā kārās pāri ielai, savukārt kaimiņu robežas pusē, tā bija kā lēzens slidkalniņš, lai nemestu ēnu. Trapeces platākajā galā, kur ēkas dziļums bija vairāk iespējams, tā attiecīgi kļuva biezāka kā tāda zivs galva, un šaurais gals arvien sašaurinājās. Forma patiesībā izveidojās izpildot pasūtītāja vēlēšanos iegūt vairāk kvadrātmetrus. Droši vien tā bija pārspīlēta vēlēšanās, jo viņš vai kāds cits citā gadā būtu uzbūvējis normālu formu.

Foto: "Koncepts – konteksts 50".

Kā minējāt, citi Jūs uzskata par citādāk domājošu, iespējams, var nojaust, no kā tas varētu būt pārmantots. Rīgas centra parkos apvīts ar dažādām leģendām un nostāstiem, Jūsu tēvs – pētnieks, dzejnieks, domātājs, poliglots, filoloģijas zinātņu doktors Valdis Bisenieks ir bijis neordinārs cilvēks. Ko, Jūsuprāt, esat mantojis no sava tēva?

Droši vien nemateriālas vērtības. Tās vērtēju augstāk nekā saskaitāmas un izskaitāmas. Mans tētis, šķiet, pavisam nesekoja tam līdzi, bet laimīgā kārtā viņa sieva, mana pusbrāļa māmiņa, par tām lietām rūpējās un uzpasēja, un vēlāk nekas nepietrūka. Lai arī es salīdzinājumā ar tēti visu mūžu esmu bijis, vismaz agrāk tā šķita, racionāls – vadu arhitektu biroju, rūpējos par algām un naudas nopelnīšanu, brīžiem gada apgrozījums bija ar kārtīgiem pieciem, ja ne sešiem cipariem rakstāms, tagad arvien biežāk es sāku domāt, ka, ja kāds cilvēks kādu vērtē pēc tā, cik viņam pieder, tad tas vērtētājs ir savā ziņā apdalīts. Nenoliegsim, ka, protams, lielākoties tie, kuriem kaut kas mantiski pieder par to arī rūpējās, un nav pavisam nepieskaitāmi vai dīvaiņi. Bet, ja domāšana ir tikai tādā plāksnē bez kaut kā vairāk, tad reāli tas ir pieticīgi.

Tāpēc man šķita svarīgi, lai arī tie nav gluži pabeigti objekti, bet, piemēram, šī gada pieturvietu projekts vai šogad pabeigtais pirts namiņš ezera krastā, būtu izstādē – nav nozīmīgi pēc lieluma.

Man arvien ir nostiprinājusies pārliecība, ka projektēt mazu ēku ir daudz grūtāk nekā lielu. Tas ir meistarību prasošs uzdevums – rast atrisinājumus mazai telpai.

Varētu teikt, ka abi tā pa īstam esat atraisījušies tikai pēc Latvijas neatkarības atgūšanas.

Ar tēvu bija vienkārši – neatkarības laikā bija, kas izdod viņa darbus. Bet tētis tāpat izdomāja un darīja. Kāds viņam teica, ka Raiņa “Fausta” atdzejojums, kas patiešām bija tapis pagājušā gadsimta sākumā, skan jocīgi un ir novecojis. Mans tētis vienkārši ķērās klāt – bez līguma, bez kāda kurš izdos, un atdzejoja kā viņš to redz, kas nav sliktāk kā Rainim un vairāk mūsu laika valodā. Bet, ko es vēl vairāk apbrīnoja savā tētī… Tas tā vienkārši iekrita, ka tas bija neatkarības laikā, viņš bija beidzis savu docenta darbu Latvijas Universitātē, brīvs savā nodabā, pensiju saņemdams, laika viņam daudz, un ik pa brīdim viņam lūdza kaut ko pārtulkot no latviešu valodas uz vācu un otrādi. Tā viņš konstatēja, ka tā latviešu-vācu vārdnīca bija nepilnīga. Un atkal! Neviens viņam to nav lūdzis, neviens viņam nav piedāvājis nekādu līgumu. Viņš vienkārši bija izdomājis, ka paralēli visam citam, viņš divos gados to varētu pilnveidot. Viņš sastādīja laika plānu, cik katram burtam var veltīt dienas, un tajā iekļāvās.

Arī tā laimīgi bija sagadījies, ka tētis vilcienā nejauši sastapis divus zviedru rotariešus, bija izdomājis atjaunot Rotari klubu, kas bija padomju laikos un tāda veida apspiestās iekārtās. Viņi bija pārsteigti, ka mans tētis runā brīvi kādā valodā vajag – vāciski, angliski, franciski… Tie bija stādījušies priekšā, kas viņi ir, kāpēc atbraukuši, un tētis bez maz vai nākošajā dienā vai nedēļā bija saaicinājis visus savus draugus un paziņas Rotari klubā. Izrādījās, ka Rotari klubu īsti nevarēja atjaunot, kamēr bija okupācijas laiks. Turklāt cilvēki, kas bija uzaicināti bija līdzīgi manam tētim – gleznotāji, mūziķi, bet ne gluži tādu profesiju pārstāvji, kas var veikt iemaksas – tās nebija pārāk lielas. Tā sākumā mūsu klubs bija inteliģentu ne biznesmeņu klubs. Beigās izveidojās gan, gan.

Un kā Jūs salīdzinātu savu profesionālo darbību arhitektūrā pirms un pēc 91. gada?

Starpība ir milzīga. Būdams viens no ar vislabākajām sekmēm, pabeidzis augstskolu, varēju izvēlēties, kur es varētu strādāt – es izvēlējos Modra Ģelža darbnīcu, kurš toreiz un joprojām tiek uzskatīts par izcilāko tā laika praktiķi. Bet pēc gandrīz desmit gadiem, ko tur nostrādāju, realizēto projektu skaits bija gaužām pieticīgs. Toreiz biju izveidojis bukletiņu, drīzāk lapiņu, kur bija vien daži projekti, ko es varētu parādīt. To A4 lapiņu bija grūti aizpildīt. Turpretī tagad projekti ir jāatlasa, jo tik daudz vietas nemaz nav. Pēc neatkarības atjaunošanas, kas ir mazliet vairāk nekā puse no manas arhitekta darbības laika, projektu klāsts ir daudz reizes lielāks. Ja agrāk varēju teikt – divos gados viens projekts, tad tagad varētu teikt – vienā gadā seši projekti.

Padomju laika sistēma bija savā ziņā mazliet nežēlīga. Tagad atminos – uzsākot savu darbību Ģelža darbnīcā, kur jau priekšā bija Andris Kronbergs, Zaiga Gaile, toreiz Smiltene, Juris Ģertmans, Viktors Valgunds – visi beiguši gadu, divus, trīs, četrus atpakaļ, jo uz Ģelža darbnīcu katru gadu varēja atnākt viens, man uzreiz piedāvā tādu uzdevumu – Ventspilī, Ventas krastā izveidot dzīvojamo rajonu ar sabiedrisko centru. Tikko studijas beigušam arhitektam, kur vēl lieliskāk? Es braucu vasarā atvaļinājumā un strādāju no Jūrmalas, radīdams izbrīnu sievas vecākiem par znotu, kurš brīvdienās brauca uz darbu, lai rasētu, nevis strādātu dārzā. Visdrīzāk, uzticot šo darbu, visnotaļ cienījamais Modris Ģelzis, tomēr saprata, ka diez vai tas kaut kad tiks īstenots – tā būs tā saucamā papīra arhitektūra. Kā vēlāk izrādījās, grunts apstākļi nebija labvēlīgi un ne velti nekas iepriekš tur nebija būvēts. Tā drīzāk bija padomju partiju industrializācijas kampaņa – jāceļ jaunas rūpnīcas, tajā skaitā Ventspilī, un jāatrod, kur dzīvot cilvēkiem, kas tiks sūtīti no Krievijas un citām vietām. Tā bija padomju pseido plānveidīguma pieredze. Atceros, ka tajā laikā bija padomju arhitektūras žurnāls Советская архитектура un tur varēja daudz, daudz redzēt, ko pa visu plašo Padomju savienību jaunie arhitekti bija zīmējuši, bet tomēr ieguva tādu neoficiālu apzīmējumu – papīra arhitektūra.

Pēc neatkarības atjaunošanas un beidzamajos padomju gados viss mainījās uz otru pusi. 84. gadā es saņēmu telefona zvanu no zinātniskās ražošanas apvienības “Gauja” – viņiem ir vajadzīgs galvenais arhitekts. Izaicinājums! Sāku studēt mēbeļu dizainu un pēc mēneša uzsāku darbu. Mani tiešie kolēģi bija divreiz vecāki un pieredzējušāki par mani. Taču mana arhitekta pieeja izrādījās bija tā, kas palīdzēja manam pirmajam dizainētajam mēbeļu komplektam saņemt zelta medaļu. Katru gadu Mežaparkā bija Latvijas tautsaimniecības sasniegumu izstāde un arī “Gauja” mēdza piedalīties ar kādu mēbeļu komplektiņu, kas tajā laikā parasti bija tumši un ar imitētu sarkankoka apdari. Mans priekšlikums bija piedalīties ar māju, kuras priekšnams jeb halle bija gaiša un ar logiem, nevis kā pierasts – tumšs priekšnamiņš. Normāliem cilvēkiem šķita, ka šo halli, vismaz ar tām mēbelēm, ko ražoja rūpniecībā, īsti nevarēja iekārtot. Ko lai tur noliek? Tad man radās doma, ka varētu iekārtot ar uz visa padomju ražošanas fona manāmi citādākām – gaišām mēbelēm.

Toreizējo Rīgas Politehniskā institūta Arhitektūras un celtniecības fakultāti jūs absolvējāt pērnā gadsimta 70. gadu vidū, un reizē ar Jums arhitektūrā ienāca spēcīgi meistari, kuru devums arhitektūrā ir fundamentāli nozīmīgs. Kā atminaties studiju gadus? Vai uzturat kontaktus un sekojat līdzi savas paaudzes arhitektiem un viņu profesionālajai darbībai?

Jā! Mēs, protams, satiekamies retāk nekā tajos laikos. Atceros, ka dzimšanas dienās/vārda vienās viens pie otra braucām diezgan pašsaprotami. Tagad retāk, bet vismaz sekoju līdzi gan. Manam kursa biedram Andrim Kronbergam un “ARHIS” darbiem ir grūti nesekot līdzi, tāpat Zaigas Gailes labos un interesantos projektus, citādākus, bet ļoti izsmalcinātos un detalizēti izstrādāts, protams, pamanu. Jāsaka arī Lailas Dūkas, vēlāk Bisenieces, darbi parasti ir rūpīgi izstrādāti – pārsvarā tās ir vienģimenes mājas, kas, no vienas puses, ir viens no sarežģītākajiem uzdevumiem. Tur viņa mani noteikti sit pušu.

Pirms apmēram desmit gadiem vienlaikus bija sakritusi vesela strīpa objektu Saietu nams "Jaunklidzis", Siguldas stacijas rekonstrukcija, Rūķu sēta Tērvetē un vēl šis tas, un es biju uzaicinājis Lailu, savu lielo dēlu māmiņu, kas veiksmīgi vadīja mana biroja cilvēkus.

Kā studijas, tā arī praksē arhitektūra ir kritni mainījusies. Pastāstiet, kā Jums un Jūsu laikabiedriem veicās ar pielāgošanos digitālajām programmām? Vai tas ietekmēja Jūsu karjeru?

Jāsaka kā ir – es piederu pie paaudzes, kuri paši nezīmē ar datoru. Man šķiet, ka tiešām efektīgāk ir, ja es varu un māku savus vārdus attēlot ar rokas skici un jaunais cilvēks vai jaunā meitene, kas to prot daudz veiklāk, pārvērš to digitālā formātā, nekā es pats to tagad mēģinātu. Pilnīgi viens pats gala produktu vairs nevaru radīt. Kaut gan, no otras puses ņemot, esmu dzirdējis, ka uzzīmēti projekti kļūst par vērtību.

Vai skices un rasējumus var uzskatīt par atsevišķi stāvošiem mākslas darbiem?

Savā ziņā jā. Būvvalde tos sāk uzskatīt par vērtību.

Tagad projekti ir iesniedzami tikai un vienīgi digitālā formātā, bet tas iesniedzamais formāts vairs nav izmaināms, tad kļūst diži vienalga vai uzzīmēts ar datoru un izdrukāts vai uzzīmēts ar roku un ieskenēts.

Digitālajai projektēšanai ir priekšrocības procesā sevišķi attālinātā, kā šobrīd daudzi projekti top. Bet par to, ka digitalizācija būtu piešķīrusi arhitektūrai būtiski jaunas kvalitātes – par to es stipri šaubos.

FOTO: Jānis Škapars

Kā, Jūsuprāt, šobrīd attīstās arhitektūra Latvijā?

Man šķiet, ka attīstās samērā mēreni. Mēs esam vienotā pasaules vai Eiropas izpratnē par lietām un reizē, man šķiet – es tā ceru, ka varbūt tieši caur to, ka mēs neesam daudzu miljonu valsts, arhitektu vidējā atbildība vai pieeja ir savā ziņā individuālizētāka nekā zemēs, kur arhitektu ir miljoniem un rūpnīcas pieeja ir pašsaprotamāka un ikdienišķāka nekā mums, kur vairāk tiek pievērta uzmanība kontekstam pirms radīts koncepts.

Ko Jūs varētu izdalīt kā veiksmīgus pēdējā laika projektus Latvijas arhitektūras ainā?

Varbūt jau ir pagājis gads vai pāris, bet man ļoti interesanti un labi šķita “ARHIS” projektētie un dizainētie torņi Daugavas kreisajā krastā. Ar sava veida mobilitāti, kur gan klients atzinis par vajadzīgu un iespējamu sākt apdzīvojamos stāvus tikai ar ceturto stāvu un ļaut caur apakšu skatīties cauri, neaizsedzot skatu, gan arhitekts ir spējis radīt uzticēšanos cilvēkā, kuram tas ir bizness.