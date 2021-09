Sakārtots prāts, iekšējs miers un harmoniskas attiecības ar līdzcilvēkiem – pēc tā mūsdienu steidzīgajā dzīves ritmā tiecas ikviens. Vai 21. gadsimta nogurdinātajiem var palīdzēt mūka domāšana? Bijušā mūka un populārā raidieraksta “Par mērķi” (On Purpose) veidotāja Džeja Šetija pasaules bestsellers "Domā kā mūks" izdevniecības “Helios” paspārnē, Aigas Veckalnes tulkojumā nu lasāms arī latviešu valodā.

Ko man var sniegt mūka domāšana?

Vispirms jāsaprot, ka stress īpaši nepalīdz apzināt problēmas. Nesen man bija iespēja izmēģināt virtuālās realitātes ierīci. Virtuālajā pasaulē es kāpu kalnā. Uzkāpjot uz radzes, jutos tik nobijies, it kā patiešām atrastos 2500 metru augstumā. Kad prāts sūta signālu “Bail!”, ķermenis nespēj atšķirt, vai draudi ir īsti vai iedomāti, vai ir apdraudēta izdzīvošana, vai vienkārši domājat par nodokļu nomaksu. Tiklīdz parādās baiļu signāls, ķermenis sagatavojas cīnīties vai bēgt, bet dažreiz – sastingt. Ja atrodamies saasinātā baiļu stāvoklī pārāk bieži, stresa hormoni pasliktina dzīves kvalitāti, ietekmējot imūnsistēmu, miegu un spēju dziedēt sevi.

Tomēr pētījumi liecina, ka gadījumā, ja, saskaroties ar regulāru stresu, piemēram, īstenojot nozīmīgu darba projektu vai pārceļoties uz jaunu dzīvesvietu, līdzīgi kā koki, kas turas pretī vējam, stājamies pretī stresam un sekmīgi tiekam ar to galā, tas uzlabo veselību, kā arī rada sasniegumu un labklājības sajūtu.

Veicot iepriekš aprakstīto meditāciju par bailēm, sapratu, ka pret bailēm ir četras emocionālās atbildes reakcijas. Krišana panikā, sastingšana, bēgšana vai ignorēšana, līdzīgi kā es noglabāju trauksmi saistībā ar vecākiem. Pirmās divas pieejas darbojas īstermiņā, pēdējās divas darbojas ilgtermiņā, bet tās visas novērš uzmanību no situācijas un neļauj bailes izmantot lietderīgi.

Lai mainītu to, kā mūs ietekmē bailes, jāmaina tas, kā tās uztveram. Kad saskatīsim baiļu vērtību, varēsim mainīt attieksmi pret tām. Svarīgs solis šajā pārveidē ir spēt atpazīt, kā reaģējam uz bailēm.

Jau minēju, ka mūki sāk izaugsmes procesu ar izpratni. Līdzīgi kā ar negatīvismu – arī bailēm ir svarīgi piešķirt veidolu un atkāpties no tām, kļūstot par objektīvu novērotāju.

Strādāt ar bailēm nevar iemācīties, vienkārši veicot pāris vingrinājumus, kas visu atrisina. Lai to panāktu, jāmaina attieksme pret bailēm, jāsaprot, kā tās var palīdzēt, un tad jāapņemas pamanīt un pārtraukt uzmanības novēršanas ciklu, ikreiz nonākot šajā situācijā. Visi četri veidi, lai novērstu uzmanību no bailēm – panika, sastingšana, bēgšana un ignorēšana – ir atšķirīgi vienas darbības vai drīzāk bezdarbības paveidi – atteikšanās pieņemt bailes. Tātad tieši tas ir pirmais solis, lai mainītu baiļu ietekmi no negatīvas uz pozitīvu.