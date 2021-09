Valmieras novadā privātīpašniekus aicina novākt ielu malās saliktos akmeņus

Kā novērots pašvaldībā, šādas iniciatīvas mēdz rasties uz ielām ar grantēto segumu, kas mitros vai mainīgos laikapstākļos, kad ielu greiderēšana un to virsmas apstrāde tehniski nav iespējama, kļūst grūtāk izbraucamas. Automašīnu vadītājiem, lai apbrauktu peļķes vai bedres, var rasties vajadzība daļēji uzbraukt uz brauktuvei piegulošās zaļās zonas. Tādējādi ilgtermiņā var tikt izbraukts starp ielu un privāto nekustamo īpašumu esošais zālājs, brauktuvei pietuvinoties nekustamajam īpašumam. Lai to nepieļautu, zemes gabalu īpašnieki reizēm mēdz ielas malās novietot palielus akmeņus.

Tomēr, neatkarīgi no autovadītāju paradumiem, akmeņu izvietošana gar brauktuves malu nav pieļaujama, jo apdraud gājēju, velobraucēju un autovadītāju drošību, atgādina vietvara.

"Ielas satiksmē var rasties situācijas, kad velosipēda vadītājam vai gājējam nepieciešams veikt manevru sānis no brauktuves. Nepamanot akmeni, var tikt gūtas nopietnas traumas," iespējamās sekas apraksta pašvaldībā.

Ceļu satiksmes likuma 82.pants par ceļu vai to kompleksā ietilpstošo būvju bojāšanu, iznīcināšanu, piegružošanu, piesārņošanu vai aizsprostošanu fiziskajai personai paredz sodu no 70 līdz 350 eiro, bet juridiskajai personai - no 700 līdz 2900 eiro.