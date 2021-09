Pret Covid-19 pilnībā vakcinēto skaits pārsniedzis 800 000

FDA vakardienas sēdē pec Izraēlas prezentacijas un ilgas diskusijas apstiprināja 3.devu palielināto risku grupām un visiem cilvēkiem 65+ g. Šo sēdi, bez šaubām ļoti svarīgu, skatījās 71k cilvēki no visas pasaules. Jautājums: cik no Latvijas vadošām personām bija starp tiem 71k?

Kopš 3.maija Latvijā vakcīnu pret Covid-19 var saņemt ikviens pieaugušais, kurš to vēlas, kopš 17.maija - arī pusaudži no 16 gadu vecuma, bet no 2.jūnija - arī pusaudži vecumā no 12 līdz 15 gadiem.