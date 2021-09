No plēsējiem līdz pikantām garšvielām: kas iedvesmoja Porsche modeļu nosaukumus?

1963. gadā “Porsche” iepazīstināja pasauli ar jaunu modeli – “901”. To veidoja kā ietilpīgāku “356” versiju ar augstāku veiktspēju. Taču neilgi pēc tam, kad 1964. gadā automobilis nonāca tirgū un to prezentēja Parīzes autošovā, “Porsche” saņēma draudzīgu, bet uzstājīgu vēstuli no “Peugeot”, kur franču autoražotājs paziņoja par tiesībām uz visiem auto nosaukumiem ar trīs skaitļiem, kuriem pa vidu ir nulle.