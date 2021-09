Smagā stāvoklī esošo Covid-19 pacientu skaits slimnīcās lielākais kopš Jāņiem

Pagājušajā diennaktī Latvijas slimnīcās ievietoti 33 Covid-19 pacienti, kas ir par 18 mazāk nekā dienu iepriekš, bet izrakstīti 54 cilvēki, kas ir par 22 vairāk nekā dienu iepriekš. Līdz ar to stacionāros esošo Covid-19 slimnieku kopskaits diennakts laikā samazinājies no 333 līdz 308, turpretim pieaudzis smagā stāvoklī esošo pacientu īpatsvars.

Līdz ar to saslimstības divu nedēļu kumulatīvais rādītājs pēdējās diennakts laikā ir pieaudzis no 307,1 līdz 316,7 uz 100 000 iedzīvotāju. Pēdējās 14 dienās saslimušo kopskaits sasniedzis 5996 personas.

No pieciem mirušajiem divi cilvēki bijuši vecumā no 60 līdz 69 gadiem, viens - vecumā no 70 līdz 79 gadiem, bet vēl divi - vecumā no 80 līdz 89 gadiem.