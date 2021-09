Vidusjūras diēta un C vitamīns un locītavu veselības ābecē

Lai veicinātu kolagēna sintēzi – C vitamīns!

„C vitamīns ir antioksidants, kas palīdz organismam aizsargāt audus, piemēram, skrimšļu nodilumu. Jāņem vērā, ka organismā neveidojas C vitamīna rezerve, tādēļ katru dienu ir jāēd ar šo vitamīnu bagāti produkti – dārzeņi, augļi, ogas. C vitamīnu satur, piemēram, paprika, smiltsērkšķu un mežrozīšu augļi, upenes, Briseles kāposti, lapu kāposti. Ik dienu vajadzētu apēst vismaz 300 g dārzeņus un 200 g augļus. Īpaši svarīgi ir C vitamīnu uzņem smēķētājiem,” saka uztura speciāliste.