Pētījums Vācijā: ar "Johnson&Johnson" vakcinētie inficējas trīsreiz biežāk nekā ar "Pfizer"

Pilnībā vakcinēto un tomēr inficēto cilvēku skaits to iedzīvotāju vidū, kuri pret Covid-19 vakcinējušies ar Johnson & Johnson poti, ir trīs reizes lielāks nekā to cilvēku skaits, kuri inficējušies neraugoties uz to, ka mēģinājuši sevi pasargāt no koronavīrusa ar BioNTech/Pfizer vakcīnu, liecina šonedēļ Vācijā apkopotie Roberta Koha institūta (RKI) dati.