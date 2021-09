Holivudas seksa kultā iesaistītā aktrise sāk izciest reālu cietumsodu

Meiji ziņo, ka 39 gadus vecā aktrise atzinusi savu vaino un tāpēc reālu cietumsodu sākusi izciest ātrāk. Sākotnēji viņai draudēja daudz lielāks sods - no 14 līdz pat 17 gadiem aiz restēm. Šobrīd viņai piespriesti trīs gadi ieslodzījumā un naudas sods 20 000 dolāru.

Holivudā un ne tikai tur cilvēki allaž ir meklējuši atbildes uz daudziem eksistenciāliem jautājumiem, īpaši jau, protams, kino industrijas sirdī Holivudā - vietā, kur tikai retajam uzsmaida veiksme kļūt par zvaigzni vai kino nozares profesionāli. Tie, kurus nomoka pašvērtējuma jautājumi, ir viegls medījums dažādiem "plēsējiem", kas savus patiesos nodomus slēpj aiz skaistas fasādes. Tieši tāds bija ētisko vērtību sludinātājs Kīts Raniērs (Keith Raniere), kurš pirms vairākiem gadiem atmaskots, apcietināts un par kuru kanālā HBO tapusi daudzsēriju filma "Zvērests" ("The Vow").

Minētais dokumentālais seriāls "Zvērests" ("The Vow") atklāj NXIVM patieso seju. No ārpuses - personības attīstības kursi, kas māca dzīvot labāk un laimīgāk, bet, raugoties no iekšpuses, - slepens, vardarbīgs seksa kults, kura sekotājām tiek iededzināti "guru" iniciāļi un izteiktas pavēles.