Video ⟩ Kā Krievijas medijos izplatījās video ar “Nameja” mācībām?

Aleksejeva stāsta, ka minētā video izplatība bijusi “diezgan haotiska”, kas nozīmē, ka, visdrīzāk, nebija no malas organizēta. Video publicēts piektdien. Nākamajā dienā to pārpublicēja atsevišķi sociālo tīklu lietotāji, starp viņiem arī sazvērestības teoriju sludinātāji un politiķi, kuri cenšas pievērst šādu vēlētāju uzmanību. No ziņu portāliem vispirms video parādījās “Tvnet” krievu valodā un igauņu “Postimees”. Svētdien par to jau rakstīja arī Kremlim piederošie un prokremliski noskaņotie avoti un dažādi nišas mediji.