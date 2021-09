Lietā par 91. gada janvāra OMON uzbrukumu Iekšlietu ministrijai pazudušas vēsturiskas liecības

Kristians Luhaers, 91. gada 20. janvāra apšaudes aculiecinieks: "Mēs izskrējām jau ārā tur uz stūra, kur tagad "McDonald", toreiz tur bija grāmatnīca , tad sapratām, ka tas tomēr ir Bastejkalna tajā pusē, kur šauj. No tā brīža, kad es tur inācu ārā, pašķīrās tur tie puiši, kas tur stāvēja, turēja to ierindu - tur bija ļoti daudz cilvēku tajā brīdī. Tad ieslēdzu kameru un burtiski no tā brīža, tātad 3 stundu kasete bija iekšā VHS kamerā, un tas pasākums non-stop tika filmēts praktiski neizslēdzot kameru. Bija lielā baterija plecā. Mēs mēģinājām kaut kādā veidā gar to kanāla maliņu līst uz priekšu, bet tad sapratām, ka tā nav laba doma, tad līdām atpakaļ. Un tad jau, kad pierima tā šaušanu, tad mēs nokļuvām blakus prokuratūrai, tagad franču vēstniecībai, kur arī OMON bija un tad tur jau es satiku atkal režisoru Romualdu Piparu, kurš kurš bija ar kinokameru turpat, bet viņa filma bija beigusies. Bet man vēl turpinājās, kasetē vēl bija vieta. Praktiski tas viss pasākums šajā kastē bija nofilmēts."