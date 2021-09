Aptauja: Lielākās bažas drošai satiksmei rada elektroskrejriteņu vadītāji, kas neievēro noteikumus

"Ceļu satiksmes drošības padomes domnīcā viens no jautājumiem, ko izvērtē eksperti, ir normatīvā regulējuma pilnveidošana un papildus informēšanas pasākumi, lai veicinātu elektroskrejriteņu drošu iekļaušanos satiksmē," skaidroja SM Sabiedriskā transporta pakalpojumu departamenta direktore Annija Novikova, piebilstot, ka iedzīvotāji ir nobažījušies par to, ka daļa elektroskrejriteņu vadītāju neievēro ceļu satiksmes noteikumus.

Satraukums tika pausts arī par to, ka ar elektroskrejriteņiem brauc jaunieši, kas šķiet jaunāki par 14 gadiem (65%), un ka elektroskrejriteņu vadītāji brauc vienlaikus klausoties mūziku austiņās (60%). Gandrīz puse respondentu (48%) norādīja, ka novērojuši, kā elektroskrejriteņu vadītāji brauc pretēji braukšanas kustībai.

Vienlaikus aptaujas respondenti pauda satraukumu par to, ka elektroskrejriteņu vadītāju manevri bieži vien ir neparedzami, kā arī paši braucēji ir grūti pamanāmi - tas savukārt apgrūtina citus satiksmes dalībniekus. Tomēr aptaujas dalībnieki pauda bažas arī par tādiem jautājumiem kā kvalitatīvas un piemērotas infrastruktūras trūkums un to, ka normatīvajiem aktiem ir grūti turēt līdzi ātrumam, kādā parādās līdz šim nebijuši transportlīdzekļi. Tāpat tika norādīts, ka jāstrādā pie sabiedrības izglītošanas, lai informētu to, kā pareizi pārvietoties ar jauniem transportlīdzekļu veidiem.