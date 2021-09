Egona Līva piemiņas balvu piešķir Maijai Miglai-Streičai

Galveno balvu skolēnu radošo darbu konkursā saņēma Austra Litauniece no Rēzeknes 5. vidusskolas par darbu "Nepaliekošs". 2. vietu ieguva Paula Sonita Deruma no Rīgas Angļu ģimnāzijas par darbu "Jūrniece - patriote", 3. vietu - Rebeka Zvirbule no Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas par darbu "Vienīgā dziesma".