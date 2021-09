Koncertzālē "Palladium" uzstāsies kanādiešu rokgrupa "Billy Talent"

“Reckless Paradise”, “Beg To Differ (This Will Get Better)”, “Forgiveness I+II” un jaunākā “End of Me” ir dziesmas no grupas sestā albuma “Crisis Of Faith”. Jautāts par to, ko klausītāji var sagaidīt no jaunā albuma, grupas solists Bens komentēja: “Mēs šajā ierakstā demonstrēsim sarežģīto, daudzslāņaino visumu, kas ir "Billy Talent", jo katra albuma dziesma ir atšķirīga no iepriekšējās, tomēr vienlīdzīgi svarīga un spēcīga. Šis ir labākais materiāls, pie kā esam strādājuši, un ar to ļoti lepojamies.”