Toyota RAV4 iegūst līdz šim nebijušu modifikāciju

Atšķirībā no parastā RAV4 hibrīda, kur maza baterija uzlādējas bremzējot, jaunajā modelī tā ir desmit reizes lielāka, un to var uzlādēt tieši no elektriskā tīkla. Tam paredzēts vāciņš labajā korpusa sānā, un jāatceras, ka spraudņa hibrīdi ar retiem izņēmumiem neatbalsta ātro uzlādi. Tas nozīmē, ka RAV4 plug-in Hybrid var lādēt tikai no tā dēvētā wallbox vai parastā tīkla, tomēr lādēšana aizņem tikai 2,5 stundas.