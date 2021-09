Monsterā ieperinājies tripsis! Ko darīt?

Tripsis ir viens nogantākajiem kaitēkļiem, taču to atpazīt ir vienkārši. Tripšu kāpuri ir balti dzelteni vai pelēcīgi. Kaitēkļi ir iegareni un to garums var sniegties no 0,5 līdz 14 milimtriem (parasti 1-2 mm). Pieaugušo kukaiņu krāsa ir neuzkrītoša: dominē melna, pelēka un brūna krāsa.