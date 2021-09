Vai nevakcinētos būtu “jāsoda” ar finansiālu slogu?

Ņemot vērā to, ka šī slimība turpina izplatīties, tas noteikti nebūtu īstenojams,” norāda Šneiders.

“Tas jautājums par to, vai nesegt nevakcinēto ārstēšanu, manuprāt, ir muļķīgs. Lai arī kā gribētos kaut kā cilvēkiem pievērst uzmanību un mudināt vakcinēties, tomēr visi mēs maksājam nodokļus, un visiem ir tiesības saņemt ārstēšanos. Nevaram tagad sākt kādu diskriminēt, ja, piemēram, ārstējam arī bezpajumtniekus, kuri varbūt tos nodokļus nemaksā. Palīdzība ir jāsniedz visiem,” stāsta Ulme.

“Jā, valstij jāmaksā, jo es maksāju nodokļus. Es neatbalstu šo iniciatīvu. Tas ir tiešais pienākums medicīnai – interesēties par visām pusēm. Manuprāt, Covid-19 neatšķiras no citām slimībām. Tas, kas tagad notiek, ir ņirgāšanās par cilvēkiem,” stāsta Sandra, kura nav vakcinējusies pret Covid-9.

Savukārt Elizabete, kura ir vakcinējusies, uzsver: “Ja būtu tā, ka tiem, kas nav vakcinēti, pašiem jāmaksā par ārstēšanos, tas nostrādātu pilnīgi pretēji - sāktos lielāka pretestība. Bieži vien, ja uzspiež kaut ko, tad gribas vēl vairāk darīt to. Manuprāt, tā būtu arī ar vakcīnām, rastos vēl lielāka sabiedrības dalīšana.”

“Tas būtu nepareizi no valsts puses ņemt un sodīt tos, kuriem kaut kādu iemeslu dēļ neizveidojas uzticība šajās attiecībās, jo tā nav tikai šo cilvēku vaina, bet arī valsts vaina. Ja mēs skatāmies juridiski, tad, labi, tas ir pretrunā ar cilvēktiesībām uz veselības aprūpi, bet es domāju, ka tas nebūtu korekti. Tas tikai palielinātu ekonomisko nevienlīdzību. Kā mēs zinām, bieži vien tie cilvēki, kas nevakcinējas, pieder pie sociāli ekonomiski mazāk nodrošināta slāņa.

Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2021.-2027. gadam

5. Nevienlīdzības mazināšana un sociālā iekļaušana

Nevienlīdzība veselības aprūpē ir viena no mūsdienu lielākajām sociālajām, ekonomiskajām un politiskajām problēmām un tās mazināšanai ir jābūt vienai no prioritātēm, veicinot veselības rādītāju atšķirību izlīdzināšanos starp vīriešiem un sievietēm, iedzīvotājiem atšķirīgās izglītības un ienākumu līmeņu grupās, dzīvojošiem dažādos reģionos un citās sociāli ekonomiskās grupās, to panākot ar konkrētu pasākumu īstenošanu. Tā ir arī sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu mērķtiecīga iesaiste veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumos, lai uzlabotu šo iedzīvotāju zināšanas par veselību un viņu aktīvāku līdzdalību ar veselību saistītu lēmumu pieņemšanā.