Apšaudes sarīkotājam Krievijas augstskolā amputēta kāja

Informācija par amputāciju parādījās "Telegram" kanālā "Shot", kā arī to portālam "59.ru" apstiprināja informācijas avots medicīniskajās aprindās.

Vēl 28 cilvēki ievainoti, 19 no tiem - ar šautām brūcēm. 20 no cietušajiem nogādāti slimnīcā, un deviņi no viņiem atrodas smagā stāvoklī.