Noklausies anša producēto grupas "Blue Jean Serenade" jauno dziesmu

"Dziesma ir stāsts par to, ka dažreiz mēs satiekam īsto cilvēku neīstajā laikā, un tad mums ir dotas tikai "pāris labas dienas", lai šo mīlestību izdzīvotu. Svarīgi ir novērtēt to, kas ir bijis, un būt pateicīgiem par to. Mācēt dzīvot tālāk, nevis gremdēties tikai nostalģijā. Dažreiz pāris labas dienas ir daudz vairāk nekā visa dzīve vidēji laba," skaidro grupas solists Jānis Niedra.