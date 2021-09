Izbraukuma vakcinācija pret Covid-19 šonedēļ notiks 13 apdzīvotās vietās

Dienestā skaidroja, ka tādējādi tiek realizēta pieeja vakcinācijas pakalpojumu nodrošināt pēc iespējas tuvāk cilvēku ikdienas gaitām. Izbraukuma vakcinācija rudens periodā tiks realizēta galvenokārt apdzīvotās vietās, kurās ir zemi vakcinācijas pret Covid-19 aptveres rādītāji un iedzīvotājiem jāmēro liels attālums līdz ģimenes ārsta praksei vai vakcinācijas punktiem.

Izbraukuma vakcinācija notiek bez iepriekšējā pieraksta, tās organizēšanā iesaistās pašvaldības un vakcinācijas pakalpojumu sniedzēji. Izbraukuma vakcinācijā pamatā tiks vakcinēts ar "Pfizer"/"BioNTech" un "Johnson&Johnson" vakcīnām.

Ceturtdien, 23.septembrī, izbraukuma vakcinācija no plkst.10 līdz 13 notiks Rēzeknes novada Rikavas kultūras namā Jaunības ielā 15. Vakcinēšanas punktā būs pieejamas arī 100 "Johnson&Johnson" devas.

Piektdien, 24.septembrī, izbraukuma vakcinācija no plkst.15 līdz 19 paredzēta Valmieras novada Sedas kultūras namā Parka ielā 21, kura būs pieejamas 200 "Johnson&Johnson".

Sestdien, 25.septembrī, izbraukuma vakcinācija notiks Aizkraukles novadā, kur arī būs iespējams potēties ar "Johnson&Johnson". No plkst.9 līdz 11 vakcinācija notiks Daudzevas saieta namā "Pagastmāja" Daudzeses pagastā, no plkst.12 līdz 14 Sproģu saieta namā, bet no plkst.15 līdz 17 Sunākstes saieta namā.

No plkst.10 līdz 13 vakcinēties pret Covid-19 varēs arī Limbažu slimnīcas poliklīnikā Klostera ielā 6a, bet Iecavas kultūras namā Rīgas ielā 18 izbraukuma vakcinācija notiks no plkst.14 līdz 18. Bauskas novada Vecumnieku veselības centrā vakcinēties būs iespējams no plkst.9 līdz 12. No plkst.10 līdz 13 izbraukuma vakcinācija notiks Rēzeknes novada Verēmu pagasta Sondoros Zvīdriņa ielā 4, bet no plkst.9 līdz 13 Liepājā, Tukuma ielā 1a. Arī šajos vakcinācijas punktos būs pieejama "Johnson&Johnson" vakcīna.

Savukārt svētdien, 26.septembrī, izbraukuma vakcinācija atkal notiks Aizkraukles novadā. No plkst.9 līdz 11 potes būs iespējams saņemt Vietlavas pagasta pārvaldē, no plkst.12 līdz 14 Klintaines pagasta pārvaldē, bet no plkst.15 līdz 17 Bebru pagasta pārvaldē. Katrā no izbraukuma vietām būs 65 "Johnson&Johnson" vakcīnas devām.

Uz vakcināciju līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments, potēšanas pase. Vēlams ierasties tādā apģērbā, kas ļauj viegli atbrīvot plecu.