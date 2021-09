Covid-19 pacients braucis ar autobusiem Dundaga-Ance-Virpe-Ance-Ventspils un Ventspils-Talsi-Tukums-Dubulti-Rīga

Inficētā persona 19.septembrī plkst.15 braukusi no Dundagas uz Ventspili, savukārt 21.septembrī braukusi ar autobusu maršrutā Ventspils-Talsi-Tukums-Dubulti-Rīga plkst.15.35 no Ventspils uz Talsiem un tālāk ar autobusu maršrutā Rīga-Dubulti-Talsi-Dundaga-Kolka plkst.18 no Talsiem līdz Dundagai.