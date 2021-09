Aptauja: Samazinās kontrabandas akcīzes preču pircēju skaits

Salīdzinot ar 2020.gadā veiktās aptaujas rezultātiem, redzams, ka pirms gada kontrabandas preču iegādi par nosodāmu neuzskatīja 28% iedzīvotāju. Tajā skaitā 10% domāja, ka tā nemaz nav nosodāma, bet 18%, ka drīzāk nav nosodāma. Tikmēr 38% pirms gada pauduši, ka šāda rīcība ir drīzāk nosodām, bet 22% - ļoti nosodāma. Vēl 13% nebija viedokļa par to.

Aptaujā arī secināts, ka joprojām galvenā motivācija pirkt kontrabandas preces ir to cena. No tiem respondentiem, kuri pēdējā gada laikā ir iegādājušies kontrabandas preces, 96% atzinuši, ka to dara tāpēc, ka tās ir ievērojami lētākas nekā legālās preces, bet 20% norādījuši, ka tās ir tikpat kvalitatīvas kā legālās.