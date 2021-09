Rudens ir klāt ar jaunām iespējām! Vai šobrīd apsverat jauna motorzāģa iegādi? Tad šis ir labākais laiks! No 20. septembra Husqvarna piedāvā īpašu akciju: pērkot kādu no 500. sērijas motorzāģiem, meža tīrīšanas zāģiem vai 545FR krūmgriezi, papildus saņemsiet dāvanu karti 200 eiro vērtībā, savukārt, iegādājoties kādu no 400. sērijas zāģiem, saņemsiet dāvanu karti 100 eiro vērtībā. Vairāk par piedāvājumu lasiet šeit.