"Ucipuci bērnu rīts" norisināsies tiešraidē

"Ieslēgt mājās televizoru, vēl pidžamā esot, un satikties ar iemīļotajiem grāmatu varoņiem, manuprāt, ir labākais veids, kā iesākt brīvdienas rītu. Aktīvākie varēs darboties līdzi praktiskajā daļā, bet citi – just līdzi vērojot. Bērniem patīk, ja viņiem nekas netiek uzspiests, - jaunais raidījums tieši to arī nodrošinās," stāsta apvienības "Wind Films" režisors Jānis Romanovskis. Savukārt režisors Juris Gogulis uzsver, ka bērnu auditorija ir ļoti prasīga, tāpēc raidījuma veidotājiem viens no svarīgākajiem izaicinājumiem būs noturēt mazo skatītāju uzmanību visas tiešraides garumā.