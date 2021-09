Ar Baltijas ātrāko autosportistu sastāvu noslēgsies BMW kausa autošosejas sezona

“Sacīkstes Biķernieku trasē būs mana otra pieredze BMW 325 CUP klasē, un šeit gaidu ne mazāk interesantas cīņas kā sezonas atklāšanā. Uzskatu, ka šī klase šobrīd Baltijas valstīs ir ar vislielāko konkurenci un braucēju līmeni jebkurā autosporta disciplīnā. “LV Racing” komanda man piedāvāja iespēju braukt un es nevarēju atteikties no šādas iespējas savu skatītāju klātbūtnē. Plāns ir cīnīties par pirmo vietu ar ātrākajiem braucējiem no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Nešaubos, ka skatītājiem tribīnēs būs ļoti aizraujošas sacensības – tiekamies Biķerniekos!” stāsta Konstantīns Calko, vienīgais sportists no Baltijas valstīm, kas piedalījies Lemānas 24h sacensībās.