"Kad Gerda uzzināja, ka viņai būs mazulis, viņa bija sajūsmā. Bērniņa tēvs ļoti labs, darbīgs, abi bija dikti sadomājušies, kā veidos kopdzīvi." Juris zina teikt, ka Gerda ar bērniņa tēvu krājuši naudu, lai pēc mazuļa piedzimšanas apprecētos. Abi jau nopirkuši gredzenus. Ka mazmeita gaida mazuli, Juris uzzināja savā vārdadienā. "23. aprīlī, savā vārdadienā, no meitas saņēmu brīnišķīgu dāvanu - viņa man piezvanīja un paziņoja, ka būšu vecvectēvs. Meita ar vīru par Gerdas grūtniecību zināja jau janvārī, bet priecīgo ziņu "noturēja" līdz manai vārdadienai," balsij aizlūstot, stāsta vectēvs. "Gerda man bija ļoti mīļa mazmeita, jo manai jaunākajai meitai no otrās laulības ir 20 gadi. Viņas visu laiku bija kopā, vedu meitenes uz pasākumiem."

Tālākie notikumi risinājās strauji. "Es nesaprotu, kāpēc Gerdu palaida mājās? Viņai bija temperatūra 38,2 grādi, klepus un drausmīgas galvassāpes, bet viņu izrakstīja no slimnīcas. Uz to, ka spiež krūtīs, ārsti atbildēja, ka vēders spiež uz plaušām - kad piedzemdēs, elpot būs vieglāk," stāsta Juris Teikmanis. Mājās meitenei labāk nepalika, viņa cīnījās pēc elpas, nespēja ieēst, un 27. augusta vakarā ģimene izsauca neatliekamo medicīnisko palīdzību. 28. augustā sievieti sāka gatavot ķeizargriezienam, un vakarā pasaulē nāca puisītis.

"The Journal of the American Medical Association" (15.01.2021.) publicētajā pētījumā, kurā analizēti dati par 406 440 ASV dzemdību iznākumiem laika posmā no aprīļa līdz novembrim, 6380 no dzemdētājām bija Covid-19 pozitīvas. Pētījums rāda, ka grūtniecēm ar Covid-19 ir 3,5 reizes lielāks trombembolisku komplikāciju risks, 6 reizes lielāka iespējamība nonākt intensīvās terapijas nodaļās, 26 reizes lielāka plaušu mākslīgās ventilācijas iespējamība. Tāpat par 21% biežāk attīstījās preeklampsija, kas ir viena no smagākajām grūtniecības komplikācijām.