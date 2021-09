Videoblogeris testā noskaidro, cik ātri degradējas elektroauto baterija

YouTube kanālā Battery life nupat publiskots video, kur kanāla veidotājs prezentē savu precīzi gadu veco ID.3 un dodas ar to testa braucienā. Maršruts identisks un ātrums arī, lai testa beigās uzzinātu, cik daudz no maksimālās kapacitātes automobiļa baterija zaudējusi gada laikā un pēc nobrauktiem 22,6 tūkstošiem kilometru. Tas, iespējams, ir vairāk, nekā caurmērā veic vidējais autobraucējs Latvijā, tomēr testa rezultāts sniedz priekšstatu par to, ko var gaidīt no elektroauto lietošanas.