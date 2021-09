Viedokļu polarizācija. Kāpēc šobrīd ir tik spēcīga sabiedrības šķelšanās un ko darīt?

Kurā virzienā apstiprinājuma kļūda darbosies? Tas ir atkarīgs no grupām, kuras mums pieejamas un kurām vēlamies piederēt (draugi, ģimene, politiskā partija, darba kolektīvs), arī no reģiona, kurā dzīvojam. Un, protams, no mūsu pieredzes (piemēram, vai manu dzīvi negatīvi ietekmēja tieša saslimšana vai drīzāk ierobežojumi), tāpat arī no mūsu uzticēšanās līmeņa varai (vai varu uzticēties valdībai, sekojoši oficiālajiem masu medijiem un zinātniekiem, kuru viedokļos valdības ieklausās?).