EK sākusi pārkāpuma procedūru pret Latviju par četru direktīvu laicīgu nepārņemšanu

Pārkāpuma procedūra pret Latviju sākta, jo valsts nav pareizi transponējusi ES noteikumus par tiesībām uz mutisko un rakstisko tulkojumu kriminālprocesā. Direktīva garantē, ka personām, pret kurām ES ir ierosināts kriminālprocess, tiek piedāvāts bezmaksas mutisks un rakstisks tulkojums šīm personām saprotamā valodā. Tās ir procesuālas pamattiesības, kas aizsargā tiesības uz taisnīgu tiesu. Direktīva ir daļa no ES tiesiskā regulējuma par taisnīgu tiesu, kas nodrošina aizdomās turēto un apsūdzēto personu tiesību pietiekamu aizsardzību.

Tāpat pārkāpuma procedūra pret valsti sāka tiesību aktu neatbilstību ES noteikumiem par tiesībām uz informāciju kriminālprocesā. Direktīva garantē, ka personas, pret kurām ES ir ierosināts kriminālprocess, tiek nekavējoties informētas par savām tiesībām kriminālprocesā, tostarp par apsūdzībām, tiesībām uz advokāta palīdzību vai bezmaksas juridiskām konsultācijām. Direktīva ir daļa no ES tiesiskā regulējuma par taisnīgu tiesu, kas nodrošina aizdomās turēto un apsūdzēto personu tiesību pietiekamu aizsardzību. EK uzskata, ka daži no četru dalībvalstu paziņotajiem transponēšanas pasākumiem direktīvu netransponē pienācīgi un nepietiekami īsteno direktīvā noteiktās prasības.

Tajā noteikts, ka Vācijai, pret kuru arī sākta pārkāpuma procedūra, un Latvijai jāizstrādā un jāīsteno valsts programmas, lai apsaimniekotu visu lietoto kodoldegvielu un radioaktīvos atkritumus, kas radušies to teritorijā, no to rašanās līdz apglabāšanai. Tās mērķis ir aizsargāt darba ņēmējus un sabiedrību pret jonizējošā starojuma radītajiem draudiem. Tika konstatēts, ka Latvijas paziņotās valsts programmas neatbilst dažām direktīvas prasībām, tāpēc tika doti divi mēneši EK konstatēto trūkumu novēršanai. Ja EK nesaņems apmierinošu atbildi, tā var nolemt vērsties ES Tiesā.