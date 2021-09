Rīgā pavasara sākumā uzstāsies britu duets "Oh Wonder"

Sākotnēji 2020. gadā plānoto koncertturneju "No One Else Can Wear Your Crown" pandēmijas dēļ nācās pārcelt jau divreiz, tomēr biļešu īpašnieki var uzgavilēt, jo, neskatoties uz visiem ierobežojumiem, "Oh Wonder" koncertu ir izdevies saglabāt. No Rīgas grupa dosies uz Viļņu, kur koncerts notiks 9. martā. Aģentūras "8 Days A Week" rīkotie koncerti Latvijā un Lietuvā būs daļa no "Oh Wonder" pasaules turnejas, kuras ietvaros ir paredzēti vairāk nekā 50 koncertu. Grupa ir noilgojusies pēc koncertdzīves, un, pavasarim sākoties, trīs mēnešu garumā prezentēs savu jaunāko albumu "22 Break", kas iznāks 8. oktobrī.