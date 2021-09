Jauns Keitas Atkinsones detektīvs

“Kļūdama par detektīvromānu rakstnieci, viņa ir kļuvusi par labāku rakstnieci nekā jebkad – asprātīgu un izcili gudru. Keita Atkinsone ir tas reti sastopamais fenomens – patiesi pārsteidzošu romānu autore. Gluži neticami, cik daudz viņas grāmatās ir dzīvesprieka, lai gan arī nāve tajās ir bieža viešņa. No pirmās līdz pēdējai lappusei strāvo nevaldāma enerģija, sakausējot pagātni ar tagadni,” raksta “The Guardian”.

Romāns sākas ar baismu atgadījumu, kuram ir viena aculieciniece. Trīsdesmit gadus vēlāk vienlaikus risinās dažādi, it kā savstarpēji nesaistīti notikumi. Sāksim ar sliktajiem: no cietuma tiek atbrīvots vairākkārtējs slepkava, pazūd jauna sieviete ar bērnu, pusaugu meitēnam draud narkotirgoņi, Edinburgas pievārtē notiek briesmīga vilciena katastrofa… Bet labo notikumu skaitā minami: apķērīgs meitēns izglābj Džeksona Broudija dzīvību, policiste novērš slepkavību, blēžiem neizdodas izputināt godavīru, pāris nepareizo cilvēku starpā noslēgtas laulības piedzīvo krahu, lai tajās saistījušies varētu atrast īstos partnerus, un brašais suns Seidija Ziemassvētkos saņem dāvanā jaunu bumbiņu, kas lec līdz pašiem griestiem. Taču starp un ap šiem notikumiem vijas un pinas ārkārtīgi daudz krāšņu savstarpēji saistītu stāstu, kuri kopā veido neaizmirstami spilgtus rakstus. Šis ir gan kriminālromāns, gan sadzīves sāga, gan pieaugšanas stāsts – un izcils ir ikviens no tiem.