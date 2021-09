Aptauja: Atkal pieaug iedzīvotāju satraukums par Covid-19 izplatību

Greiziņa uzsvēra, ka tāpat 26% aptaujāto Latvijas iedzīvotāju pašlaik izjūt vidēju satraukumu, to 10 ballu skalā vērtējot ar 5 un 6, kamēr 41% satraukums ir zems vai ļoti zems, savu satraukumu 10 ballu skalā vērtējot no 1 līdz 4. Tikmēr jūlijā vidēju satraukumu par Covid-19 izplatību izjuta 27% respondentu, bet zemu vai ļoti zemu - 46%.

Greiziņa norādīja, ka interesanta aina paveras, rezultātus analizējot pēc respondentu vecuma - pašlaik lielāko satraukumu izjūt cilvēki vecumā no 18 līdz 24 gadiem un no 55 līdz 74 gadiem - attiecīgi 19% un 16% minēto grupu respondentu izjūt ļoti augstu satraukumu par Covid-19 izplatību, kamēr citās vecuma grupās šāds satraukuma līmenis ir vidēji 8% līdz 14% respondentu. Arī šeit salīdzinājumā ar šī gada jūliju satraukuma līmenis ir pieaudzis gan jauniešiem no 18 līdz 24 gadiem, gan cilvēkiem vecumā no 55 līdz 74 gadiem - vasarā ļoti augsts satraukuma līmenis minētajās vecuma grupās attiecīgi bija 8% un 13% respondentu.