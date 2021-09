Jaunu soloalbumu izdos bijušais repa grupas "S’T’A" dalībnieks Kurts

Kā video tiešraidē saviem sociālo tīklu sekotājiem atklāja Kurts , albumā būs dzirdami vairāk nekā desmit jauni skaņdarbi, kurus mākslinieks radījis 2021. gadā. Līdzās Kurtam albumā būs dzirdami vairāki viesmākslinieki, turklāt ne ar vienu no viņiem mūziķis līdz šim nekad nav strādājis kopā. Lai gan Kurts neatklāj viesmākslinieku vārdus, zināms, ka divi no māksliniekiem esot Latvijā iemīļoti un labi zināmi mūziķi, bet vēl divi – pašmāju jaunās, uzlecošās hiphopa zvaigznes.

"Ilgus gadus nemitīgi man ir nācies atbildēt uz jautājumiem par to, kad iznāks mans jaunais albums. Tad nu beidzot klausītāju pacietība ir vainagojusies panākumiem, un jau pavisam drīz albums tiks nodots viņu vērtējumam. Šī albuma tapšanas laikā daudzus mēnešus esmu pavadījis studijā, apzināti distancējies no visa apkārt notiekošā, ar jaunu elpu radot jaunos skaņdarbus. Tajos atklāju gan savu pasaules redzējumu, gan esmu ielicis savas gadu gaitā krātās atziņas un novērojumus," stāsta Kurts.

Kurts ir viens no Latvijas hiphopa mūzikas žanra pionieriem līdzās tādiem zināmiem pašmāju repa vecmeistariem kā Ozols, Gustavo u. c. Kurts plašāku atpazīstamību guva 2000. gadu sākumā ar grupu "S’T’A", kura mūzikas tirgu satricināja ar dziesmām “Labais puika”, ”Manas pilsētas skati” u. c. 2006. gadā iznāca Kurta soloalbums “Pilsētas leģendas”, kas tapa sadarbībā ar DJ Krii. Kopš pirmā soloalbuma iznākšanas Kurts hiphopa žanrā ir darbojies periodiski - savulaik izveidojis starptautisku mūziķu apvienību SEKKTA, pēc tam – izdevis vairākus singlus, apliecinot, ka mūzika joprojām ir būtiska daļa no viņa dzīves. Hiphopa mūzikas fanu sirdis Kurts iekarojis gan ar tehnisko izpildījumu, gan jēgpilnajiem vēstījumiem, kas caurauž viņa dziesmas.