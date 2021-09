Foto ⟩ Sākti būvdarbi Brīvības pieminekļa izgaismošanai

Brīvības pieminekļa izgaismošanas un tā apkārtnes labiekārtošanas projektu realizēs Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas gaisma", bet AS "Būvuzņēmums restaurators" nodrošinās vispārējo būvdarbu vadīšanu. Projektu realizē par privāto ziedojumu, Rīgas pašvaldības un valsts budžeta līdzekļiem. Šodien visi projekta veicēji parakstījās Brīvības pieminekļa Goda grāmatā.

Valdis Zatlers, Brīvības pieminekļa izgaismošanas fonda izveides iniciators: “Vislielākā pateicība katram, kurš devis savu ieguldījumu. Ziedojumi apliecina, cik sirdīs un prātos dārgs ir Brīvības piemineklis arī mūsdienās, kad pārdzīvojam pandēmijas laiku. Katrs no mums vairāk uztraucas par savu veselību, izvērtē savus izdevumus un tomēr atsaucas un ziedo pieminekļa izgaismošanai. Ir gandarījums arī par rasto izpratni, ka nozīmīgais un vērienīgais projekts realizējams, sadarbojoties valstij un pašvaldībai ar sabiedrību. Fonds apzinās, ka tā uzdevums ir pilnībā saglabāt pieminekļa esošo vērtību un papildināt to ar mūsdienu iespējām, lai piemineklis arī nākamajām paaudzēm simbolizētu to spēku, kas ir mūsu tautā, kā arī būtu vieta, kur visiem kopā tikties valstij nozīmīgos brīžos. Gaisma atklās visas vērtības, ko varam saskatīt Kārļa Zāles radītajā piemineklī diennakts tumšajā laikā.”