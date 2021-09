Sestdien vairākās vietās notiks izbraukuma vakcinācija pret Covid-19

Šodien izbraukuma vakcinācija notiks Aizkraukles novadā, kur arī būs iespējams potēties ar "Johnson&Johnson". No plkst.9 līdz 11 vakcinācija notiks Daudzevas saieta namā "Pagastmāja" Daudzeses pagastā, no plkst.12 līdz 14 Sproģu saieta namā, bet no plkst.15 līdz 17 Sunākstes saieta namā.

No plkst.10 līdz 13 vakcinēties pret Covid-19 varēs arī Limbažu slimnīcas poliklīnikā Klostera ielā 6a, bet Iecavas kultūras namā Rīgas ielā 18 izbraukuma vakcinācija notiks no plkst.14 līdz 18. Bauskas novada Vecumnieku veselības centrā vakcinēties būs iespējams no plkst.9 līdz 12. No plkst.10 līdz 13 izbraukuma vakcinācija notiks Rēzeknes novada Verēmu pagasta Sondoros Zvīdriņa ielā 4, bet no plkst.9 līdz 13 Liepājā, Tukuma ielā 1a. Arī šajos vakcinācijas punktos būs pieejama "Johnson&Johnson" vakcīna.