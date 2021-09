Gadu līdz vēlēšanām saasinās jauno partiju cīņa par neapmierināto vēlētāju

tomēr starp partijas “Republika” dibinātājiem augustā Petravičas nebija. Taču arī bez viņas “Republika” ar četriem deputātiem ir Saeimā visplašāk pārstāvētā jaunpartija. Tās līdzpriekšsēdētāji ir vecākais no brāļiem Ģirģeniem un cits bijušais ministrs, vairākās partijās pabijušais Dombrovskis, kurš pirms gada izstājās no “Saskaņas”.

Arī “Republika” šobrīd apvienību veidošanu ar citām partijām neapsver, lai gan aicinājumi no Šlesera pārstāvjiem ir bijuši. Līdzīgi kā no partijas “LuK”, arī no Dombrovska vadītās biedrības atsevišķi cilvēki kļuva par partijas “LPV” dibinātājiem. Tāpēc deputāts neizslēdz, ka Šlesers vispirms mēģinājis politikā atgriezties pa sētas durvīm: “Es pieļauju, ka tā tas varētu būt. Tāpēc, šādi skatoties, protams, ka Šlesera kunga, tā teikt, tieša dalība politikā ir kaut kas, ko mēs vērtējam pozitīvi, jo šādi mēs esam vairāk pārliecināti par tiem cilvēkiem, kas ir kopā ar mums. (..) Mēs esam pārliecināti par savu ceļu un par savu uzvaru, un par savu spēju, ka mēs to uzvaru varam panākt paši.”