Raidījums: Beidzot sagaidīti papildspēki tulkošanā patvēruma meklētājiem

Tulkošanas biroja “Skrivanek” pārstāvis: “Tīri teorētiski it kā ir, bet… Nāk prātā tikai viens, kas varētu tulkot. Mums ir viens, kas varētu mutiski latviski tulkot, bet viņam nav dzimtā latviešu valoda.”

Raidījumu “Re:Skats” gan interesē vienas sarunas atšifrējums, bet Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei intervijas jāveic ar vismaz 331 patvēruma meklētāju. Viņi augusta vidū brīdināja par tulku trūkumu. Šonedēļ šai problēmai daļēji rasts risinājums - sagaidīti pieci tulki no Eiropas patvēruma meklētāju atbalsta biroja.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē gan noliedz to, ka grūtības sazināties ar migrantiem būtu sekmējušas tur notikušos nemierus. Vēl 85 centra iemītnieki “Mucenieku” pametuši atbildi par patvēruma statusu nesagaidot.

Valsts robežsardzes AĀIC galvenais inspektors Artūrs Garevičs-Jurevičs: “Labā angļu valodā līdz pieciem procentiem viņi runā, bet viņi prot arī citas valodas, piemēram, to pašu arābu. Līdz ar to mēs varam fleksibli pieiet klāt pie tā procesa. Ja tas kurdu tulks nepieciešams Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei, mēs vienkārši izmantojām to arābu tulku. Un tā daudz maz tiekam galā.”