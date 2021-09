Kiwie rada Gustavam Klucim veltītu mākslas darbu Virķēnos

Šo darbu Kiwie ir radījis, iedvesmojoties no Gustava Kluča darba “Dinamiskās pilsētas”, kas radīts pirms 100 gadiem un aplūkojams no visiem skata punktiem.Kiwie darba koncepts ir “Sometimes up, sometimes down” - kā jebkura cilvēka ceļš iet gan uz augšu, gan leju, svarīgi ir saglabāt spēju uz lietām paskatīties no dažādām pusēm. Jaunais gleznojums ir daļa no mākslinieka izrāviena laikmetīgās mākslas pasaulē. Pēdējā gada laikā KIWIE kļuvis par veiksmīgāko Latvijas mākslinieku NFT tirgū, kur veiksmīgi pārdevis rūpīgi izstrādātus koncepta darbus, kā arī piedalījies laikmetīgās mākslas centra Kim? veidotajā grupas izstādē Force[d] Majeure.