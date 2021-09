Citroen C3 Aircross: vienkāršībā ir spēks

Modernizēto Aircross visvieglāk atpazīt pēc priekšpuses. Tā radikāli atšķiras no iepriekšējās un dizains aizgājis radikālajā! Brīnumainās pārvērtības gan pārsvarā skārušas tieši priekšu. Viss pārējais izskatās gaužām pazīstams. Lai gan...

Raidījuma TV Auto ziņas vadītājs Normunds Avotiņš: "Feislifta modeļiem parasti viss ir lielāks un dārgāks. C3 Aircross ir izņēmums. Iepriekšējā paaudzē Shine bija 17" diski. Tagad šim pašam izpildījumam ir 16", kur riepas maksā mazāk. Galvenā C3 Aircross atšķirība no citiem ir tāda, ka tie taisīti no mazās klases automašīnām, bet Aircross taisīts no minivena, ko var manīt kā salonā, tā bagāžniekā."