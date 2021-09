Noskaidroti Latvijas rallijkrosa 2021. gada sezonas čempioni

Arnis Odiņš, Super 1600 čempions: “Šī gada tituls nāca ļoti grūti, vēl pusdienlaikā ar sevi bija jātaisa apspriede, lai saprastu, kā turpināt dienu. Ar labiem laikiem treniņos, iespējams, samānīju sevi ar tik labu rezultātu un dienu turpināju ar agresīvāku braukšanu nekā ierasts. Līdz ar to sākās cīņa ar tehniskām problēmām, kas līdz šim nekad nebija noticis. Dienas otrajā pusē atguvāmies un sākām iesaistīties cīņās vairāk par vienu apli braucienā. Šis gads ir noslēdzies uz pozitīvas nots, gatavojamies nākamajam, iespējams, nāksim atpakaļ ar kaut ko jaunu!”

Raivis Galviņš, BMW RX 3000 čempions: “Jau sākot startus šajā klasē gada sākumā, bija viens mērķis – visu sezonu braukt ātri un būt pirmajam. Pēdējā posmā braucu bez liekas domāšanas par sezonas kopvērtējuma punktiem, turpināju izlikt no sevis visu, un beigās viss izdevās labi. Pirmais čempionāts šai klasei un pirmā uzvara, man tas ir liels sasniegums. Pārnākot no Touring klases, sapratu, ka ir iespējams ar standarta jaudu un vienādām riepām visiem pacīnīties, jo šeit viss ir atkarīgs no sportista paša meistarības. Uzskatu, ka šī ir laba budžeta klase, kurā nākt un attīstīties. Par turpmāko - startēšu šajā klasē, kā arī esmu pavilcis savu komandas biedru līdzi, kuram jau top jauna BMW klases automašīna. Gribētos teikt, ka jāturpina šī uzvaru strīpa, bet visi dalībnieki kļūst arvien ātrāki, tāpēc nebūs viegli.”